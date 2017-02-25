Посол Канады: оккупация Крыма - это шаг к дестабилизации мировой системы безопасности

Посол Канады в Украине Роман Ващук заявляет, что оккупация Крыма создает неопределенность в международной системе относительно дальнейших действий Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международного форума «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» сегодня в Киеве.

Дипломат отметил, что для Канады евроатлантическая безопасность является приоритетом №1 со времени участия страны в создании НАТО и участия в ОБСЕ.

«Оккупация и аннексия Крыма - это шаг к дестабилизации мировой системы безопасности. Отголосок, а возможно, точнее, сейсмические толчки от этого прямого агрессивного посягательства на территорию государства Украины, мы все ощущаем. Мы это, я думаю, дипломаты, все чувствуем в нашей повседневной жизни», - заявил Ващук.

В этой связи посол отметил, что оккупация «создает неуверенность», создает «определенное давление и стресс в международной системе» и «скрытый страх», которые не все признают. Поэтому, по словам Ващука, встает вопрос: «где и на чем закончится такое ломание правил международного правопорядка?».

«Именно поэтому на переговорах и в течение последних нескольких недель в Вашингтоне, в Страсбурге, в Берлине, на Мюнхенской конференции, наши премьер-министр (Джастин) Трюдо, наш министр иностранных дел Христя Фриланд однозначно поддерживали Украину и ее право на территориальную целостность, право Автономной республики Крым находиться в своем государстве, то есть в Украине», - заявил Ващук.