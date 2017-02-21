Парубий: Украина не пойдет ни на какие компромиссы в отношении Крыма

Об этом он заявил журналистам по завершении заседания фракции “Народный фронт”, сообщили в пресс-службе партии.

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Парубий прокомментировал предложение народного депутата Андрея Артеменко о якобы аренде Россией Крыма в обмен на прекращение оккупации Донбасса. “Я думаю, организаторы этой акции стоят глубже за спиной Артеменко. Я приветствую решение Радикальной партии Ляшко об исключении этого человека, и я считаю это элементом направленной кампании внутри Украины и за ее пределами, чтобы попытаться легализовать или дать законные основания оккупантов на территории Украины», - заявил спикер.

Он подчеркнул, что оккупация началась с Крыма и деоккупация закончится Крымом. «Крым будет освобожден, он будет возвращен в законное поле управления, а подобные провокации и попытки убедить западных партнеров, что Украина может найти компромисс по Крыму не соответствуют действительности», - сказал Парубий.

“Наша позиция четкая и твердая: оккупанты из России должны оставить и оккупированные территории Донбасса, и Крым, и с этой позиции украинская власть не сойдет”, - заверил председатель ВР.