Нардеп Гончаренко после "похищения" появился в Раде и рассказал о деталях спецоперации

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он сообщил, что узнал о спецоперации за “некоторое время” до событий.

По словам Гончаренко, правоохранители ему сообщили, что «само преступление запланировано на 23 февраля». «Ну, думаю, не зря, потому что такой сакральный день для тех, кто хотел это сделать», - добавил он.

По словам депутата, он ни с кем не делился информацией по поводу запланированной спецоперации, даже с друзьями.

Гончаренко отметил, что благодарен СБУ и органам прокуратуры за успешно проведенную спецоперацию.

“Это была очень серьезная спецоперация, беспрецедентная в Украине, выполненная на самом высоком уровне — там все задокументировано: как они заказывали, как они планировали, все записано, в частности, телефонные разговоры и сам момент, когда там вместо меня был сотрудник СБУ моего телосложения, когда они уже к нему пришли с этой кислотой, с этими средствами, чтобы совершить эту расправу”, - сказал депутат.

По словам Гончаренко, насколько ему известно, задержанные “даже не пытаются как-то сопротивляться, потому что понимают, что они попались”.

Он добавил, что все трое подозреваемых, готовивших преступление против него, задержаны. При этом депутат отметил, что не знает, сколько вообще людей проходит по уголовному производству.

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Гончаренко отметил, что не боялся, поскольку, находился под охраной СБУ.

Депутат добавил, что это уже третье покушение на него.

«Первый случай был весной 2014 года, когда были задержаны два человека, которые получили деньги и оружие от кураторов, вероятно, из России, и имели задание убить меня», - сказал он.

По словам Гончаренко, еще одна история была в апреле 2015 года.

«Когда была задержана большая террористическая группировка, так называемая «Одесская народная республика», которые планировали много преступлений — подрыв мостов, взрывы и, в том числе, мое убийство. И как раз второй раз, до того, как они все были задержаны, СБУ говорила мне куда ехать, когда приходить, то есть я делал то, что говорила СБУ. Поэтому я уже немного обучен и имел некоторый опыт», - отметил депутат.

Гончаренко подчеркнул, что основной целью покушения на него было “совершение террористического акта путем запугивания общества, что, мол, антиукраинское подполье в Одессе способно похитить какого-то известного политического и общественного деятеля”.

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По его словам, это была главная цель, а у одного из задержанных организаторов покушения Кушнарева, сын которого погиб как один из лидеров антимайдана в Одесском доме профсоюзов в мае 2014 года, “возможно, были еще какие-то свои мотивы”.

На уточняющий вопрос журналистов, почему была выбрана именно его кандидатура для совершения теракта, Гончаренко ответил: “Это надо спрашивать у них. Но я думаю, что им нужен был общественно-политический деятель — одессит, но которого достаточно неплохо знают во всей стране, наверное, они меня считают именно таким”.

При этом депутат отметил, что неоднократно получал угрозы, в том числе через телевидение, где транслируются видео так называемых «полевых командиров» «ДНР», которые “записывают видео, где они говорят, что они никогда не простят мне моей роли в событиях 2014 года, когда мы не допустили в Одессе «донецкий сценарий» — и мне они это говорят с утра до вечера, и когда они перечисляют своих врагов, кто будет первым повешен, расстрелян, то Гончаренко у них первый”.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля появилась информация, что в Одессе похитили народного депутата от «БПП» Гончаренко.

Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и увечья Гончаренко.

По словам прокурора Одесской области, организатором похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе. Злоумышленники намеревались нанести Гончаренко тяжкие телесные повреждения - обезобразить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. При этом Жученко обратил внимание на тот факт, что увечья Гончаренко хотел нанести именно депутат райсовета Кушнарев.

По данным прокуратуры, еще одним участником преступной группировки является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство РФ.