НАБУ объявило в розыск одного из фигурантов дела о "газовой схеме" Онищенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, детективы НАБУ задержали Свиченко 28 июня 2016 года при попытке пересечения границы с Россией по подозрению в совершении преступления, квалифицированного ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 ч.4 ст.28 ч.5 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

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В июле в Соломенский районный суд Киева направлено представление об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Судья Елена Калиниченко, которую в сентябре Верховная Рада уволила с должности, избрала Свиченко меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн с обязанностью носить электронное средство контроля и не покидать постоянное место жительства.

Однако из-за того, что Свиченко на депозитный счет суда определенный размер залога не внес, детективами НАБУ и прокурорами САП было направлено в Соломенский райсуд ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

«По результатам его рассмотрения следственным судьей Бобровником А.В. отказано в содержании подозреваемого под стражей и вынесено постановление о применении меры пресечения в виде домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля», - говорится в сообщении.

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8 февраля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд ходатайства об избрании и применении меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн с обязанностью носить электронное средство контроля.

«На следующий день следственным судьей избрана мера пресечения в виде залога размером 20 млн грн с обязанностью носить электронное средство контроля с момента внесения залога. Залог, который должны были внести в течение пяти дней, не внесли. В то же время Национальная полиция сообщила, что не имеет в наличии средств контроля», - заявили в ведомстве.

Кроме того, отметили в НАБУ, согласно показаниям жены Свиченко, 10 февраля подозреваемый покинул место постоянного проживания. В настоящее время его местонахождение неизвестно, а связь с ним отсутствует.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.