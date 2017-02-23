В САП сообщили о побеге одного из соратников Онищенко

"Один из подозреваемых, в отношении которого судом было отказано в применении меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно Сергей Свиченко, убежал, как это в июле прошлого года сделал его "шеф" Онищенко", - об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, детективам НАБУ уже даны соответствующие поручения об организации розыска подозреваемого.

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Холодницкий рассказал, что недавно прокуратура завершила досудебное следствие и предложила Свиченко и его адвокатам ознакомиться с материалами уголовного производства, однако выяснилось, что фигурант сбежал.

Как известно, летом 2016 года, когда начались задержания по делу Онищенко, Свиченко уже пытался выехать из Украины. 28 июня его задержали при попытке пересечения границы с Россией, где у него есть родственники и знакомые.

По информации антикоррупционного прокурора, несмотря на этот факт, суд отказался удовлетворить ходатайство САП и взять фигуранта под стражу.

"Интересным является то, что суд "учел" доводы стороны защиты, что Свиченко ехал в Россию на день рождения своего дяди, которому исполнилось 80 лет, что нашло свое отражение в соответствующем постановлении суда, и совсем не услышал доводы прокуроров САП о реальной угрозе побега подозреваемого", - говорит Холодницкий.

Председатель САП сообщил, что сейчас в этом уголовном производстве, кроме Онищенко, объявлено в розыск еще 8 подозреваемых.

"Мы конечно же примем все предусмотренные УПК Украины возможности заочного осуждения относительно этого и других подозреваемых, однако, по моему мнению, пока подозреваемый (обвиняемый) не предстанет перед справедливым судом лично, цель уголовного преследования в полной мере достигнута не будет", - отметил он.