Парламент Нидерландов имеет необходимое большинство, чтобы поддержать ратификацию ассоциации Украина-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее обсуждение состоялось во вторник в Гааге.

Обсуждение состоялось в присутствии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и министра иностранных дел Берта Кундерса.

Из сделанных заявлений уже очевидно, что проект закона будет поддержан большинством парламента, который насчитывает 150 депутатов.

Так, "за" будут голосовать Народная партия для свободы и демократии (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), которая насчитывает 40 депутатов, Трудовая партия (Partij van de Arbeid (PvdA), которая насчитывает 35 депутатов, Демократы 66 (Democraten 66 (D66) с 12 голосами и Зеленые левые (GroenLinks (GL), которые насчитывают 4 голоса. Таким образом, «за» проголосует 91 депутат.

«Против» будут голосовать (Socialistische Partij (SP) – 15 голосов, Партия свободы (Partij voor de vrijheid (PVV) – 12 голосов и Партия для животных (Partij voor de dieren (PvdD) – 2 голоса. Также против высказались немногочисленные группы, что в сумме дает 53 голоса против. Шесть членов парламента не предоставили свою позицию.

Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.

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Как сообщал УНИАН, 27 января 2017 года во Второй палате было зарегистрировано предложение с рекомендацией принять закон от 8 июля 2015 года, которым было ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В частности, в законодательном предложении предлагается, что закон от 8 июля 2015 года об утверждении Соглашения об ассоциации вступит в силу с даты вступления в силу этого закона. То есть Соглашение будет принято Нидерландами после голосования данного законодательного предложения.

Далее документ еще должен быть поддержан Сенатом, так называемой Первой палатой. Согласно прогнозам, это может произойти после запланированных на март этого года парламентских выборов, которыми парламент переизберется (Вторая палата). Сената эти выборы не касаются. Премьер-министр Рютте высказывал убеждение, что парламент примет достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам референдума, который прошел в апреле 2016 года, и на который пришло 32.28% избирателей, более 60% высказались против договора с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.