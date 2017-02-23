Посол Польши заявил, что вопрос героизации Бандеры никак не повлияет на отношения с Украиной
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил, что вопрос героизации лидера ОУН Степана Бандеры в Украине никак не повлияет на отношения Украины и Польши.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос, как можно расценивать недавнее заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что "Украина не войдет в Европу с Бандерой".
«Это история. История важна для поляков и для украинцев, но есть и будущее, и будущее является самым важным», - сказал польский посол.
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«Нам нужно думать о будущем. Качиньский тоже думает о будущем. Многие, наверное, уже забыли, как он во время Революции достоинства был на Майдане и кричал "Слава Украине!". Это лучший пример, что он проукраинский, а не наоборот», - отметил дипломат, добавив, что «дело Бандеры – это дело историков».
Посол Польши подчеркнул, что вопрос героизации Бандеры в Украине никак не повлияет на отношения двух государств.
Как сообщалось, 6 февраля председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy заявил, что героизация имени Степана Бандеры в Украине может навредить евроинтеграционным стремлениям Украины.