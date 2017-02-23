Нардеп от "БПП": с Гончаренко говорили вчера и он сказал, что сегодня его не будет на заседании

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», по словам Денисенко, «информация, касающаяся Гончаренко, абсолютно достоверна, ее официально подтвердила прокуратура. Также представители нашей фракции связывались с одесским прокурором... С Алексеем говорили вчера, и он сказал, что сегодня его не будет на заседании. Что сейчас происходит и где он, пока нам не известно. Телефон у него отключен».

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«С фракцией мы обсудили эту ситуацию и приняли решение дождаться более официальной информации следственных органов, и тогда уже будем действовать. Сейчас мы на связи с прокуратурой, следственными органами. Сейчас надо искать человека... Что касается версии, то, по-моему, единственная, которая может быть, – политическая деятельность», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, в генпрокуратуре подтвердили информацию СМИ о похищении нардепа Гончаренко.

Также СБУ подтвердила факт похищения депутата и подключилась к его розыску.