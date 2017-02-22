Минобороны о ситуации возле Авдеевки: боевики выпустили 150 мин по позициям ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, за сутки на Донецком направлении было зафиксировано 18 вражеских обстрелов.

«Сложной остается ситуация в Авдеевке и ее окрестностях, в первую очередь, в Каменке. Враг активизировался на этом участке после обеда и с перерывами проводил активные обстрелы этих украинских позиций вплоть до самого вечера. На этих рубежах за сутки бандформирования выпустили более 150 (полторы сотни) минометных мин и более 65 раз открывали огонь из танков, широко применяли также легкое оружие", - сказал он.

"Несмотря на попытки противника сломить украинскую оборону, наши защитники надежно закрепились на своих позициях и открывают ответный огонь лишь на наиболее опасные вражеские провокации", - добавил представитель Минобороны.

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По его словам, на Светлодарской дуге, в Зайцево и в районе Донецкого аэропорта боевики в основном открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и периодически использовали минометы. Он добавил, что каждый из обстрелов длился не более 30 минут.

Кроме того, он уточнил место, где в минувшие сутки был ранен один украинский военный. "За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военнослужащий не погиб. Один наш боец получил ранения. Это произошло во время вчерашних боевых действий в районе Донецкого аэропорта", - отметил Мотузяник.