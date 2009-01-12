Тимошенко согласилась не смешивать протокол и декларацию

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко согласились рассмотреть претензии России по поводу декларации Украины к протоколу по обеспечению международного контроля за транзитом российского газа через Украину европейским потребителям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

"Баррозу позвонил Тимошенко и согласился вместе с ней разделить два документа (протокол и украинскую декларацию к нему). Сейчас они вырабатывают новый документ, без ссылки на декларацию", - сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь ЕК.

"Комиссия продолжает считать, что (украинская) декларация не влияет на действительность протокола, подписанного Украиной, Россией и Евросоюзом", - добавил представитель ЕК.