Путин: ЕС мог бы поступить с Украиной, как Россия с Белоруссией

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил Евросоюзу предоставить Украине кредит, если украинской экономике не хватает ресурсов.

"Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она энергозатратна, дайте им кредит", - сказал Путин в интервью немецкому телеканалу АРД, которое выйдет в эфир 14 января.

Он напомнил, что Россия дала Белоруссии кредит в размере 2 миллиарда долларов. Премьер отметил, что Россия с Белоруссией в контракте зафиксировала в течение трех лет перейти на рыночное ценообразование. "И каждый год поднимаем эту цену, несмотря на негативное отношение со стороны белорусских партнеров. У нас тоже немало споров, и все-таки Белоруссия платит", - указал Путин.

"Что касается изменения в экономике постсоветских стран - это касается не только Украины, но и России, Белоруссии, Казахстана - если не будет ясных рыночных сигналов по ценам на энергоносители, то экономики никогда не будут стремиться к энергосбережению, и никакими административными мерами перейти к экономии энергоресурсов невозможно", - добавил глава правительства РФ.

РИА “Новости”