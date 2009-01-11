Украина и Россия подготовили по два проекта, а ЕС рассматривает пятый

Премьер-министр Чехии Мирек ТОПАЛАНЕК заявляет, что между Украиной и Россией остаются несогласованными ряд технических деталей по тексту протокола о создании международной комиссии по контролю за транспортировкой газа с России.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом М.ТОПОЛАНЕК заявил сегодня в Киеве в ходе переговоров в правительстве Украины с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Насколько я понимаю, остаются нерешенными несколько деталей, но моя цель не в решении технических деталей», - сказал М.ТОПОЛАНЕК, подчеркнув, что он принял на себя роль по разблокированию недоверия, возникшего между Украиной и Россией.

Премьер-министр Чехии сообщил, что каждая их сторон - Украина и Россия – подготовили по два проекта соответствующего протокола. «Очень сложно настаивать на том, чтобы Украина подписала документ, подготовленный Россией, или Россия подписала тот документ, который подготовила Украина. Мы должны были после консультаций с обеими сторонами составить пятый вариант, который вам и предложили», - добавил он.

М.ТОПОЛАНЕК подчеркнул, что европейская сторона рассматривает пятый вариант проекта протокола как документ, позволяющий возобновить транзит газа и предусматривающий взаимный обмен экспертами. «После более чем пятичасового разговора с премьер-министром ПУТИНЫМ и председателем правления «Газпрома» МИЛЛЕРОМ мы договорились, что встроим в этот проект все ваши предложения. Европейский комиссар ПИБАЛГС (еврокомиссар по энергетике Адрис ПИБАЛГС – УНИАН) подписал копию этого соглашения и подпишет оригинал, если это будет необходимо. Мы не можем допустить, чтобы уничтожалась газовая система целой Европы», - заявил М.ТОПОЛАНЕК.

В свою очередь, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что Украина была и остается надежным партнером России в области транспортировки газа в Европу. «Если газ будут подавать в систему, мы будем его транспортировать беспрепятственно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава украинского правительства также настаивает на обнародовании результатов деятельности экспертов, которые изучали ситуацию по фактам якобы несанкционированного отбора Украиной российского газа.

«Россия в Брюсселе не подписала протокол, подписанный Еврокомиссией и Украиной, но мы сегодня готовы идти навстречу для того, чтобы сделать все зависящее от Украины, в том числе и политические, и технические шаги, чтобы Европа получала природный газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.