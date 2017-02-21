"Это просто мерзость": Чубаров прокомментировал идею нардепа Артеменко отдать Крым в аренду РФ (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП», об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Это просто мерзость...Такой человек, который предлагает... кому-то, чтобы землю крымских татар отдать на 100 лет", - сказал он, добавив, что такой человек не может сидеть в Верховной Раде.

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"Еще до вчерашнего дня я не знал, кто такой Артеменко, пока в СМИ не появился его подлый и циничный план. Если я его увижу, хочу публично предложить, чтобы все свое состояние кому-то отдал на 100 лет. А дальше пусть тот, кто забрал, пользуется им, а потом мы спросим у соседей, надо ли ему возвращать их...", - отметил Чубаров.

Рефат Чубаров: Артеменко предлагает гнусный план и не имеет права быть депутатом! pic.twitter.com/PT1tRRGQN1 — БПП Солидарность (@bpp_solydarnist) 21 февраля 2017 г.

Глава Меджлиса также сказал, что пока не знает, есть ли правовые нормы, чтобы Артеменко привлечь к уголовной ответственности, хотя и "видит в его предложениях государственную измену".

По словам Чубарова, «фракция, которая его привела в Верховную Раду, должна все сделать, чтобы он сложил свой мандат. Это недопустимо, чтобы какое-то существо предлагало отдать кому-то на 100 лет земли целого народа».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Артеменко заявил, что не собирается слагать мандат и будет оставаться внефракционным.

Требование сложить мандат было выдвинуто Артеменко за его предложение передать Крым в аренду России. 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с должности советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против РФ. Планом предусматривается вывод всех российских войск из Восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.