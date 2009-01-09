Дубине показалось, что Газпром не готов договариваться

Прогресс в переговорах «Нафтогаза» с "Газпромом" пока не достигнут, заявляет председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

"Хочу отметить, что прогресс в переговорах с нашими российскими коллегами пока еще не достигнут, - сказал О.ДУБИНА, давая оценку событиям последних двух дней. - Создается впечатление, что представители ОАО «Газпром» не имеют соответствующих полномочий и мандата на подписание любых контрактов с делегацией НАК «Нафтогаза Украины».

По его словам, пока переговоры идут впустую, российская делегация выглядит неготовой к продолжению переговорного процесса.

"Мы надеемся на то, что российская сторона получит соответствующее поручение на продолжение переговоров, займет конструктивную позицию для нахождения взаимовыгодного решения и подписания соответствующих долгосрочных контрактов", - сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».