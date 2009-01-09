За газовым конфликтом Томенко увидел «два главных мотива России»

Газовый конфликт между Украиной и Россией вызван желанием РФ повлиять на ход президентской кампании в Украине.

Такое мнение сегодня во время интернет-конференции выразил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

“Политическая оценка происходящего подсказывает мне два главных мотива России: пойти на конфликт против Украины и, соответственно, Европы. Первый – политический. Найти механизм повлиять на ход предстоящей президентской избирательной кампании и наконец получить лояльного руководителя Украины”, - сказал он. При этом Н.ТОМЕНКО считает, что существует и экономическая причина этого противостояния. Он отметил, что серьезный экономический кризис в России может еще усилиться объективными причинами, происходящими в последний период, вызванными снижением цены на газ и нефтепродукты. Заместитель председателя ВР отметил, что процедура вычисления цены для большинства европейских стран определяется по принципу цены 9 месяцев до этого. Поэтому, отметил он, с начала апреля для многих стран Европы должна быть определена намного меньшая цена на российский газ, чем сейчас. “Поэтому, попытка России организовать информационную газовую войну – это, прежде всего, попытка повысить цены на газ и нефтепродукты в мире”, - добавил Н.ТОМЕНКО.

При этом, по его словам, что касается поведения Украины, то, если в результате нынешнего спора исчезнет посредник между "Нафтогазом" и "Газпромом" и будет определена понятная формула формирования цены на газ и, соответственно, цены на транзит, то Украина достойно выйдет из нынешней ситуации.