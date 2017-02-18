Яценюк в Мюнхене: После сегодняшнего решения Путина Россия фактически вышла из Минских договоренностей

«Президент Путин решил признать все документы, выданные в так называемых «Донецкой и Луганской республиках». В это же время господин Лавров во время Мюнхенской Безопасности конференции заявил, что они будут придерживаться Минских договоренностей. Это просто другой мир. После решения российского президента Россия практически вышла из Минских договоренностей», - заявил Яценюк, выступая во время Мюнхенской Безопасности конференции в субботу, 18 февраля, сообщает пресс-служба «Народного фронта».

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Яценюк подчеркнул, что президент РФ «мечтает восстановить что-то вроде Советского союза или новую империю»: «Это причина того, что президент Путин принял решение о вторжении в Украину. Он бросает вызов свободному миру».

«И это не Путин сильнее, это свободный мир слабее. Что сильнее мы, чем более мы объединены, чем меньше будет разговоров, что НАТО устаревшее, чем меньше будет «брекзитов» - тем больше шансов выжить у свободного мира и демократии», - сказал лидер «Народного фронта».

Он подчеркнул, что украинская нация проявила необычайную решимость: «Мы боремся за нашу независимость, ведь мы верим в свое будущее, в наш суверенитет и наш народ. Мы верим в истинные ценности. И мы показали всему миру, как украинский народ борется за европейские ценности».

«Мое послание Российской Федерации - вооруженной до зубов ядерной державе: убирайтесь из Украины», - сказал Яценюк.