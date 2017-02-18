Яценюк в Мюнхене: Мы живем в очень опасном мире. Линия разлома - в России

«Основное для Украины и каждой страны свободного мира - заставить Россию придерживаться международных обязательств, не запугивать своих соседей, уважать Устав ООН и уважать независимые государства, каковым является Украина», - подчеркнул Яценюк, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, во время дискуссии «Линии разлома в Евразии», сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Он напомнил, что десять лет назад президент РФ Путин произнес «печально известную речь на Мюнхенской конференции по безопасности» (заявив, что распад Советского союза - самая большая трагедия прошлого века): «Кое-кто в свободном мире думал, что это пустые слова».

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Однако, подчеркнул Яценюк, Российская Федерация вторглась в Грузию, вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе: «Россия совершила международное преступление, когда незаконно аннексировала Крым. Россия отправила свою армию в Донецк и Луганск. Россия развязала кибервойну против свободного мира. Россия развязала войну пропаганды и вмешивалась в выборы. И так же будет вмешиваться в выборы в Европе».

«Поэтому мы живем в очень опасном мире. И линия разлома - в России», - сказал лидер «Народного фронта».

«Моя страна в состоянии войны, развязанной Российской Федерацией. Мы потеряли десять тысяч человек. Мы потеряли 20% экономики. Мы потеряли Крым, практически потеряли Донецк и Луганск. Мы - единственная страна, которая остановила российскую армию», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что сегодня «на кону ценности свободного мира»: «На кону - независимость и территориальная целостность не только Украины, но и каждой страны, представленной за этим столом».

«Лучший рецепт для нас - оставаться объединенными и придерживаться наших ценностей - ценностей свободного мира, демократии, свободных медиа. Надо поддерживать каждую страну и действовать совместно», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

В дискуссии «Линии разлома в Евразии» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности также принимают участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.