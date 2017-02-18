Яценюк в Мюнхене: Украина вернулась на мировую повестку дня (видео)

«Основное, что сегодня произошло на конференции – возвращение Украины на мировую повестку дня. Осуществлен первый шаг – весь свободный мир снова начал говорить в один голос по отношению к Украине и против России», - подчеркнул Яценюк в интервью журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, передает пресс-служба "Народного фронта".

Яценюк подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки, Германия и Европейский Союз в целом «вернулись к общей риторике по отношению к Украине».

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Он отметил, что относительно этого «были большие беспокойства, часть из которых еще может оставаться», однако Федеральный канцер Германии Ангела Меркель, Вице-президент США Майк Пенс, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры иностранных дел Германии и Франции – «все говорят в один голос: мы поддерживаем Украину, Россия должна выполнить «Минск», а это означает, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность».

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что нужен следующий шаг: «Второй шаг, кроме общей позиции, - это совместные действия наших западных партнеров. Совместные действия в давлении на Россию, в продолжении санкций и поддержки Украины».

«Поддержка Украины – это означает предоставление Украине вооружения для защиты своих границ и для защиты стран-членов НАТО», - подчеркнул он.

Яценюк принимает участие в Мюнхенской конференции по Безопасности, которая проходит 17-19 февраля. На приглашение организаторов конференции сегодня он выступит на сессии «Линии разлома в Евразии». Среди других выступающих сессии также будут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили. Начало сессии – в 18.00 по киевскому времени.

В рамках конференции также запланированы рабочие встречи лидера «Народного фронта».