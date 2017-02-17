ГПУ пока не нашла доказательств причастности Левочкина к разгону Майдана

У Генеральной прокуратуры Украины пока нет подтверждений причастности экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Сергея Левочкина к организации разгона Майдана 30 ноября 2013 года. Об этом начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1.

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"Он (Левочкин) был допрошен в качестве свидетеля в этом деле, однако данных, которые бы указывали на его причастность к организации этого преступления, на сегодняшний день не получено. Хотя следствие не завершилось, следствие продолжается в отношении исполнителей, так и в отношении каждого человека, который мог способствовать совершению этого преступления", - сказал Горбатюк.

По его словам, в деле по разгону студенческого Майдана 30 ноября 2013 года сейчас объявили о подозрении 19 лицам. Организация разгона студентов инкриминируется бывшему президенту Виктору Януковичу, экс-главе СНБО и его заместителю, главе МВД тех времен и его заместителю, экс-руководителю Киевской городской администрации, командирам "Беркута".

В то же время Горбатюк отметил, что у следствия были сложности с идентификацией исполнителей этих преступлений. ГПУ зафиксировано 30-40 "беркутовцев", которые непосредственно применяли насилие. Одного из них уже разоблачили и ему сообщено о подозрении.

Как писал УНИАН, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что экс-глава Администрации президента, народный депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин является автором идеи разгона Майдана.

Позже сам Левочкин назвал ложью обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова в его адрес в причастности к разгону Майдана. «О Майдане. Напомню, что именно неоправданная жестокость милиции против студентов на майдане Независимости 30 ноября 2013 года стала причиной моего протеста и оставления должности главы Администрации президента. Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и предыдущие, построенная на лжи», – заявил депутат.