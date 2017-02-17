В Литве расследуют появление фейка о солдатах бундесвера, якобы изнасиловавших девочку

Полиция расследует обстоятельства распространения в СМИ фейковой информации, направленной против дислоцирующихся в Литве немецких военных. Как передает "Немецкая волна", об этом вечером 16 февраля сообщило агентство dpa.

Читайте такжеНАТО в ответ на агрессию РФ формирует 4 многонациональных батальона в Польше и Прибалтике

Немецкие солдаты стали целью кампании распространения заведомо неправдивых новостей, это подтвердил представитель министерства обороны ФРГ. По данным ведомства, 14 февраля неизвестные разослали литовским политикам и СМИ по электронной почте сообщения о том, что военнослужащие ФРГ в городе Ионава 9 февраля изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Некоторые местные СМИ опубликовали эту информацию, не проверив ее.

Власти в Вильнюсе сообщили, что сведения об изнасиловании не соответствуют действительности. "По нашей информации, литовская полиция пришла к выводу, что не было ни жертв, ни свидетелей, ни преступников", - заявил представитель Минобороны ФРГ. По его словам, электронный адрес, с которого пришли сообщения, уже не существует.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя фейковые новости о бундесвере в Литве, подчеркнул значение независимых СМИ. "На пропаганду мы никогда не будем отвечать пропагандой. На пропаганду мы будем отвечать фактами, поскольку глубоко убеждены, что в перспективе правда одержит над ней победу", - добавил Столтенберг.

Также сообщается, что не названный по имени дипломат НАТО в интервью изданию Spiegel Online заявил о новой провокации, устроенной, как он полагает, российскими властями. По словам собеседника издания, эта провокация была направлена против временного размещения сил НАТО на восточной границе Североатлантического альянса и очень напоминает скандал вокруг мнимого "изнасилования" девочки Лизы в Берлине год назад.

DW сообщает, что бундесвер командует дислоцированным в Литве батальоном НАТО. В общей сложности там планируется разместить 1000 военнослужащих, из них 450 - немецких. Первые солдаты и офицеры бундесвера прибыли в Литву в начале февраля.

Напомним, в феврале 2016 года, во времена одного из обострений мигрантского кризиса, в СМИ появилась информация о похищенной и изнасилованной арабскими беженцами 13-летней девочке Лизе из семьи российских немцев. Позже эту информацию опровергли. Правоохранители пришли к выводу, что девочка выдумала историю из-за проблем в школе.