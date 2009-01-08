Литвин посоветовал Ющенко поступать как пастор

Назначение даты президентских выборов является исключительной прерогативой Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН сегодня на брифинге в г. Почаеве во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

Он подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, исключительно ВР должна назначать дату выборов Президента Украины. В то же время руководитель парламента отметил, что возможно проведение консультаций по этому поводу и с Президентом, и с Центральной избирательной комиссией, и, возможно, даже с Конституционным Судом. «Но это должна и сделает исключительно Верховная Рада Украины», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

В то же время он не дал прямого ответа на вопрос, будет ли баллотироваться он лично на следующих президентских выборах.

В.ЛИТВИН высказал мнение, что сегодня целесообразно всем политикам забыть об этой теме, «а дальше жизнь покажет».

«Я думаю, глава государства должен поступать как пастор, он не должен идти впереди паствы, он не должен отставать от паствы, он должен быть вместе» и слышать, что говорят люди, сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о намерении обратиться в Конституционный Суд относительно определения даты президентских выборов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что исключительно в компетенции КС решение вопроса о дате проведения следующих президентских выборов.

„С соответствующим ходатайством я обращусь в КС, и его толкование будет единственным, потому что данную проблематику может комментировать в Украине только Конституционный Суд Украины”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как известно, статья 103 Конституции Украины предусматривает, что очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства.

В.ЮЩЕНКО занял должность Президента Украины 23 января 2005 года.