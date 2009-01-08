Ющенко обеспокоен: газовый конфликт приобретает политическое содержание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает готовность украинской стороны задействовать в переговорах представителей Европейского Союза в качестве наблюдателей на пунктах импорта и экспорта российского газа.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал в ходе телефонного разговора с председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Глава государства высказал чрезвычайную обеспокоенность в связи с полным прекращением российской стороной поставок газа в Украину для экспорта в европейские страны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская сторона готова осуществить всю необходимую работу для обеспечения транзита газа европейским потребителям и проинформировал о мерах, предпринимаемых с нашей стороны.

Президент выразил обеспокоенность тем, что этот вопрос приобретает политическое содержание и подтвердил готовность Украины привлечь к переговорам представителей ЕС в качестве наблюдателей на пунктах импорта и экспорта российского газа и на центральном диспетчерском пункте ОАО «Укртрансгаз».