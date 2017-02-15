Кремлю придется искать способ, чтобы решить крымский вопрос - российский историк

При этом как РФ это сделает, сейчас сложно сказать, заявил в интервью Апострофу российский историк, специалист по истории России XX века Андрей Зубов.

"Мировое сообщество не примирится с фактом аннексии территории, осуществленным абсолютно произвольно. Поэтому я думаю что, для того чтобы России вернуться в мировое сообщество и стать равным партнером для других стран, а не страной-изгоем, ей придется как-то решать проблему Крыма", - отметил он.

Читайте также"Мы виноваты": российский историк возложил ответственность на Кремль за трагедии в Украине после февраля 2014 года

При этом, продолжил Зубов, надеяться, что все забудут оккупацию Крыма Россией, не стоит. По крайней мере в обозримом будущем никто не забудет, при жизни Путина не забудут. Сейчас же России придется долго страдать от международной изоляции и санкций.

"Возврат Крыма действительно не интересует (россиян - УНИАН.), потому что пока российское общество не связывает ухудшение своей жизни с Крымом. А на самом деле, конечно, эта связь просматривается", - отметил российский историк.

Но в то же время если полуостров снова передадут Украине, то очень негативная реакция, безусловно, будет, считает Зубов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.