Маккейн надеется, что Трамп положит конец спекуляциям относительно снятия санкций с России

Об этом сенатор сообщил на своей странице в Facebook.

«Телефонный разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирован на фоне широко распространенных спекуляций о том, что Белый дом рассматривает вопрос о снятии санкций с России. Ради национальной безопасности Америки и наших союзников, я надеюсь, что президент Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от такого неблагоразумного курса», - заявил Маккейн.

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Сенатор заверил, что в случае, если Трамп не откажется от этого курса, то он вместе с коллегами будет работать над тем, чтобы закрепить санкции против России в законе.

Он напомнил, что «только за последние три года под руководством Путина Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, угрожала союзникам НАТО и осуществила военную интервенцию в Сирию, оставляя за собой след смерти, разрушения и нарушенные обещания на своем пути».

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что говорить о судьбе санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против Российской Федерации из-за вторжения в Украину, пока рано.