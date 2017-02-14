Суд в Крыму планирует рассмотреть апелляции фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

«17 февраля планируют рассмотреть апелляционные жалобы на продление ареста Муслиму Алиеву, Эмир-Усеину Куку и Вадиму Сируку», - говорится в сообщении.

Также 17 февраля планируется рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Эмиля Курбединова на решение суда о продлении содержания под стражей фигурантов «ялтинской четверки».

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более чем год. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

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Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Как сообщал УНИАН, в начале февраля суд в Крыму продлил фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсену Джеппарову, Рефату Алимову и Вадиму Сируку срок ареста на два месяца, до 8 апреля.