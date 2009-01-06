Германия призывает к переговорам: на кону - репутация России и Украины

Федеральный министр экономики Германии Михаэль ГЛОСС призвал Украину и Россию немедленно возобновить переговоры по урегулированию газового спора.

Как передает “Немецкая волна”, в интервью газете «Франкфуртер Альгемайне» министр отметил, что, во-первых, «Газпром» должен выполнить договорные обязательства, во-вторых, стороны должны немедленно сесть за стол переговоров, а в-третьих, должно быть найдено долгосрочное решение.

М.ГЛОС предостерег от затягивания спора, подчеркнув, что “на кону стоит репутация России как надежного поставщика и Украины - как стабильной транзитной страны”.

Как сообщал УНИАН, 5 января НАК «Нафтогаз Украины» получила от ОАО «Газпром» предупреждение о снижении объемов поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. Это означает, что «Газпром» фактически снизил объемы транзита газа европейским потребителям. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдову, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Германию. НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены в ОАО «Газпром».