Газпром прикручивает вентиль еще и Европе

ОАО "Газпром" с сегодняшнего дня на 65,3 млн. кубометров сократит поставки в Украину газа, предназначенного для Европы.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на рабочей встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

"Есть предложения сократить объем поставок на границу России и Украины на такой же объем, который украден у России, - 65,3 миллиона кубометров, и в дальнейшем сокращать (поставки) на объем украденного газа по дням", - сказал А.МИЛЛЕР на встрече с В.ПУТИНЫМ, который согласился с этим предложением.

"Хорошо. Согласен. Сокращайте с сегодняшнего дня", - ответил премьер.

При этом В.ПУТИН поручил проинформировать об этом решении "Газпрома" европейских партнеров - как по линии Еврокомиссии, так и по линии Европы. Глава "Газпрома" признал, что они не будут получать этот объем газа. В то же время А.МИЛЛЕР заверил, что "Газпром" будет делать все возможное, чтобы этот объем компенсировать другими способами.

А.МИЛЛЕР уточнил, что речь идет об увеличении объема транзита газа через Беларусь, Польшу, Турцию.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

«Газпром» продолжает поставлять природный газ транзитом через Украину и при этом считает незаконным использование украинской стороной части этого газа в качестве технического для обеспечения транспортировки. По ее мнению, транзитный контракт продолжает действовать.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" настаивает, что в отсутствие согласованных условий транзита имеет право направлять часть подаваемого Россией на вход украинской ГТС газа для обеспечения его транзита.

«Нафтогаз Украины» также требует от «Газпрома» возобновления равномерных поставок природного газа для его транзита европейским потребителям по всем направлениям.

Вместе с тем Европейская комиссия заявила, что ощутимых нарушений в поставках российского газа через территорию Украины нет.