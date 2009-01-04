Нафтогаз подаст встречный иск к Газпрому (суть претензий)

НАК «Нафтогаз Украины» намерен подать встречный иск в Стокгольмский арбитраж в случае обращения в него ОАО «Газпром» с иском.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре “Нафтогаза”, компания положительно воспринимает намерения «Газпрома» решить спорные вопросы на принципах общемировой практики. При этом НАК «Нафтогаз Украины» замечает, что подача иска не повлияет на объемы транзита российского газа по территории Украины.

Компания считает, что отсутствие контракта на текущий год о транзите российского газа не дает «Нафтогаз Украины» правовых, технических и финансовых возможностей транспортировать российский газ по территории Украины, а именно:

не согласованы годовые объемы транзита газа через территорию Украины;

не согласованы объемы поставок газа в пункты входа газотранспортной системы Украины и контрактное давление;

не определены квартальные и суточные показатели загрузки системы по направлениям транзита;

не подписано Техническое соглашение для проведения в полном объеме таможенного оформления газа, который входит в ГТС Украины.

Что касается оплаты и ставки транзита российского газа по территории Украины, как уже сообщал «Нафтогаз», в последние годы не проводилось подписание межправительственных протоколов. Таким образом, по международной юридической практике считаются легитимными условия протокола на 2005 год. По его условиям, в 2009 году компания должна получить 23 млрд. кубометров газа в счет оплаты услуг по транзиту.