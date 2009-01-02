В районе Говерлы ищут двух туристов из Ровенской области

На Прикарпатье в районе горы Говерлы продолжается поиск двух туристов из Ровенской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщения о том, что в районе горы Малая Говерла во время восхождения потерялись два туриста из Ровенской области, поступило работникам Ворохтянского горного поисково-спасательного пункта МЧС около 19.00 1-го января.

Туристы останавливались на отдых в поселке Верховина, а затем самовольно отправились в горы в составе группы из четырех лиц. Двое, которые отстали, в сумерках благополучно вернулись на турбазу «Заросляк», откуда и сообщили о пропаже 25-летнего мужчины и его подруги.

Альпинисты МЧС немедленно начали поиск. В этот район прибыли дополнительные группы горных спасателей из Яремчанского, Верховинского и Лазещинского подразделений МЧС.

Погодные условия в горах сложные: сильный ветер со снегом и около десяти градусов мороза.