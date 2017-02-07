"Ненавистники теряют разум": Трамп вновь заявил, что не знает Путина и не имеет дел в России

Об этом он написал в Twitter.

"Я не знаю Путина, не имею дел в России, и ненавистники теряют разум, однако, когда Обама может заключить сделку с Ираном, с террористом №1, нет проблемы", - заявил Трамп.

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Как сообщал УНИАН, в конце января Трамп заявил, что не знаком с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но попытается наладить с ним фантастические отношения".

"Что касается, опять же, Путина и России: я не говорю "хороший", "плохой" или "отличный". Я не знаю джентельмена. Я надеюсь, что мы будем иметь фантастические отношения. Это возможно, и также возможно, что мы их не получим. Мы посмотрим, как это получится. Мы будем представлять американский народ очень и очень решительно, очень убедительно", - заявил Трамп.