Климкин назвал "классным" телефонный разговор между Трампом и Порошенко
Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "классным" телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером, передает Украинская правда.
Министр отметил, что присутствовал во время этого общения глав государств.
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"Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно", - заявил Климкин, добавив, что разговор был содержательным.
По его словам, Трамп задавал "очень четкие вопросы": что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, какое влияние это имеет.
"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит, и помочь, для меня были очень хорошим признаком", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижение мира политико-дипломатическим путем.