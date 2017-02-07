Климкин назвал "классным" телефонный разговор между Трампом и Порошенко

Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером, передает Украинская правда.

Министр отметил, что присутствовал во время этого общения глав государств.

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"Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно", - заявил Климкин, добавив, что разговор был содержательным.

По его словам, Трамп задавал "очень четкие вопросы": что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, какое влияние это имеет.

"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит, и помочь, для меня были очень хорошим признаком", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижение мира политико-дипломатическим путем.