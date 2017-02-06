Марчук считает, что Украину ждет "болезненный компромисс" по Донбассу

"Мировой опыт подобных конфликтов говорит, что в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок. Но не тех, которые предлагал Виктор Пинчук. Сейчас можно быть на сто процентов уверенным, что очень нескоро Украина вернется к состоянию 2013 года. Я имею в виду неоккупированный Крым и беспроблемный Донбасс", - цитирует Марчука Liga.net.

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По его словам, в Украине часто приводят в пример Хорватию.

"Но хорваты, чтобы освободить захваченные Сербией территории, много лет всей страной жили в условиях военного лагеря. Израиль живет в таких условиях и сейчас. Украинцы же хотят быстрой и полной победы с тем условием, чтобы это не сказалось на их привычном образе жизни. Так не бывает. Мы уже вплотную подошли к тому, что пора ставить вопрос и озвучить стране то, до какого уровня компромисса может пойти Украина. Политик, который это озвучит, действительно станет камикадзе и потеряет рейтинг. Потому момент оттягивается до последнего. Тем более что нынешняя Верховная Рада не пропустит никаких компромиссов", - считает он.

Марчук подчеркнул, что по-другому скорых результатов мы не дождемся: "Ультимативность искренней и праведной патриотической позиции в ряде случаев будет усложнять нам задачу в урегулировании ситуации".

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года в газете The Wall Street Journal была опубликована статья Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Пинчук считает, что условия для проведения справедливых местных выборов на временно оккупированной части Донбасса невозможно достичь, пока Украина не восстановит полный контроль над теми территориями, но предложил не обращать внимания, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированы Россией, и попробовать провести там местные выборы.

Также он предложил украинским властям подумать над временным отказом от членства в Европейском Союзе и от вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1740082-sbu-proverit-vyiskazyivaniya-pinchuka-o-boleznennyih-kompromissah-s-rossiey-dokument.html