СБУ проверит высказывания Пинчука о "болезненных компромиссах" с Россией (документ)

Об этом говорится в ответе СБУ от 14 января 2017 г. на запрос внефракционного народного депутата Украины Дмитрия Яроша, который парламентарий обнародовал в Facebook.

В документе отмечается, что обстоятельства расследуются Главным следственным управлением СБУ в уголовном производстве №... по признакам преступлений, предусмотренных по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ст. 258-5 (Финансирование терроризма).

Читайте такжеДепутат Бундестага отреагировала на статью Пинчука о "болезненных компромиссах" с Россией

«Относительно высказываний гражданина Украины В.Пинчука назначена соответствующая судебная семантико-текстуальная экспертиза», - говорится в ответе СБУ.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года в газете The Wall Street Journal была опубликована статья Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Пинчук считает, что условия для проведения справедливых местных выборов на временно оккупированной части Донбасса невозможно достичь, пока Украина не восстановит полный контроль над теми территориями, но предложил не обращать внимания, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированы Россией, и попробовать провести там местные выборы.

Также он предложил украинским властям подумать над временным отказом от членства в Европейском Союзе и от вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.