Что лучше – плохой бюджет или вообще без бюджета?

Каждый год в Украине принятие государственного бюджета превращается в героическую битву. Причем сторонники правительства, каждый раз признавая несовершенство бюджета, а местами его абсурдность и непрофессиональность тех, кто его готовил, как мантру повторяют тезис, что государственную смету нужно принимать, потому что лучше плохой бюджет, чем никакого. Главными аргументами в подтверждение этого они считают то, что, во-первых, в случае отсутствия госбюджета правительство получает возможность направлять его доходы на расходы на собственное усмотрение; во-вторых, любой плохой бюджет можно позже переделать.

Государственный бюджет является главным инструментом экономической политики правительства, и плохо сформированная главная смета страны означает попытку непригодным инструментарием руководить экономическими процессами в государстве, с соответствующими последствиями. Это все равно что пытаться забивать в стену гвозди отверткой. Может, и удастся, но больше шансов, что и пальцы отобьете, и стену повредите.

Можно привести примеры подобных ошибок проекта госбюджета на следующий год. В проекте госбюджета предусматривается рост ВВП в будущем году на 0,4 процента, хотя все эксперты в один голос говорят, что в реальности мы будем иметь падение – при оптимистичном сценарии где-то на уровне 2–3%, при пессимистичном – от 6 до 8 и даже 9%. При этом правительство планирует уровень инфляции на уровне 9,5%, а эксперты говорят о по меньшей мере 15–17- процентном росте цен.

К чему же будет приводить такое несоответствие запланированных макропоказателей тем, которые есть смысл ожидать в действительности?

С одной стороны, завышенные макропоказатели дают правительству возможность выглядеть красиво с точки зрения осуществления социальных платежей и других расходов госбюджета. С другой – заниженные показатели инфляции дадут возможность получить более высокие номинальные доходы, которые помогут профинансировать зафиксированные в госбюджете расходы. Такая игра с бюджетными показателями доходов приводит к далеко не лучшим последствиям с точки зрения содержания минимально необходимого благосостояния населения, более того – к откровенным злоупотреблениям со стороны руководства правительства.

Почему так? Завышенные макропоказатели означают расходы, которые при реалистичном сценарии будет не из чего финансировать. Но если в госбюджете запланировано много таких расходов, то правительство получает возможность с демонстративным сожалением самостоятельно определять, что из них профинансировать, а что нет. Понятно, с возможностями получения соответствующих взяток и стимулированием тех или иных лиц и фракций, представленных в парламенте, к необходимым правительству голосованиям. И на любые упреки и обвинения у правительства будет возможность сказать, что, к сожалению, на все и на всех денег не хватило.

В свою очередь, при заниженных показателях инфляции, правительство получает более высокие номинальные доходы в казначейство и может профинансировать номинальные расходы по социальным платежам, то есть фактически снизить реальное благосостояние работников бюджетной сферы и получателей социальных выплат.

Но это еще полбеды. Главная проблема будет заключаться в том, что запланированные расходы на государственные и коммунальные учреждения не будут осуществлены. Таким образом формируется реальная кредиторская задолженность бюджетных организаций за все, начиная от платежей за тепло и электроэнергию и заканчивая элементарным инвентарем. А это, в свою очередь, порождает цепи неплатежей по всей экономике. Такая несбалансированность доходов и расходов государственного и местных бюджетов приводит к реальной нехватке средств в конце года, как это случилось в этом году. И тогда правительство начинает шантажировать Нацбанк, требуя от него пойти на запрещенное законодательством финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии, что, как все наверное помнят, уже приводило к гиперинфляции в первой половине девяностых.

Непрофессиональное формирование главной сметы и непонимание инструментария, за счет которого можно содействовать развитию экономики, а в сегодняшних условиях – выходу из кризиса, не дает возможности правильно использовать имеющиеся государственные доходы в тех сферах, которые дадут наибольший эффект.

Как пример можно привести предусмотренные проектом госбюджета на следующий год 3 миллиарда гривен на молодежное ипотечное кредитование. Очевидным является факт, что в ближайшие два-три года строить жилье с использованием систем ипотечного кредитования будет невозможно. Непредсказуемость инфляции, реальных доходов населения не дадут ни банкам, ни заемщикам уверенности, что такие ипотечные кредиты можно будет обслуживать. Тут государству хотя бы с нынешней задолженностью за ипотечными кредитами разобраться и не допустить социального взрыва.

Что же касается тезиса, что отсутствие утвержденной сметы даст возможность правительству на свое усмотрение тратить поступления в государственную казну, – то это не совсем так. В соответствии с Бюджетным кодексом, в случае непринятия закона о госбюджете правительство имеет право до утверждения главной сметы финансировать лишь защищенные статьи (социальные расходы и расходы на содержание государственных учреждений) и только в пределах, которые были в предыдущем году.

Следовательно, плохой бюджет остается плохим бюджетом. И вместо разговоров нужно садиться и переделывать его, исходя из реальных макропоказателей и предлагая более профессиональные подходы к инструментам его формирования и использования.

Борис Кушнирук