Шефа СБУ подозревают в незаконных действиях

Народные депутаты просят проверить возможную причастность исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО к незаконным действиям.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании ВР был зачитан депутатский запрос народного депутата Валерия КАМЧАТНОГО к генеральному прокурору относительно причастности первого заместителя председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО к спекуляциям на валютном рынке.

Кроме того, был зачитан депутатский запрос Владимира ПИЛИПЕНКО к генеральному прокурору относительно причастности В.НАЛИВАЙЧЕНКО к незаконному снятию информации и вмешательству в работу сервера интернет-издания «Украинская правда».

Также был зачитан запрос В.ПИЛИПЕНКО к генеральному прокурору относительно причастности В.НАЛИВАЙЧЕНКО к незаконным оперативно-розыскным мероприятиям в отношении членов ЦИК.

В ВР был зачитан запрос Игоря САВЧЕНКО к генеральному прокурору относительно причастности В.НАЛИВАЙЧЕНКО к исчезновению экс-председателя Львовского административного апелляционного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Также был зачитан запрос Святослава ОЛИЙНЫКА к генпрокурору относительно причастности В.НАЛИВАЙЧЕНКО и бывшего заместителя председателя СБУ Олега СКЛЯРА к незаконному получению информации о частной жизни граждан Украины.

Был зачитан запрос народных депутатов Юрия КАРМАЗИНА и Олега ЛЯШКО к генпрокурору относительно причастности В.НАЛИВАЙЧЕНКО к присвоению бюджетных средств.

Также был зачитан запрос народного депутата Валентина БОНДАРЕВА к начальнику управления СБУ в Запорожской области относительно причастности В.НАЛИВАЙЧЕНКО к разворовыванию культурных ценностей.