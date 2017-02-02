Новый посол США в ООН осудила российскую агрессию в Украине

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.

Она сказала: "Я считаю досадным случаем, что мое первое появление здесь происходит в условиях, когда я должна осудить агрессивные действия России".

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В этой связи Хейли объяснила: "Обидно, поэтому это является повторением слишком многих случаев в течение многих лет, когда представители Соединенных Штатов должны делать это (осуждать - УНИАН). Этого не должно так быть".

"Мы хотим улучшить наши отношения с Россией. Однако, страшная ситуация на востоке Украины является такой, которая требует четкого и решительного осуждения российских действий", - отметила Хейли.

Также она заявила, что "внезапное усиление боевых действий на востоке Украины взяло в ловушку тысячи гражданских и разрушило жизненно важную инфраструктуру".

Она подчеркнула, что обострение насилия должно прекратиться. "Соединенные Штаты остаются с народом Украины, который страдает около трех лет из-за российской оккупации и военного вмешательства. Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не будут уважать украинский суверенитет и территориальную целостность, кризис будет продолжаться", - заявила Хейли.