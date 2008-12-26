Сегодня депутаты могут вернуться к госбюджету-2009

Сегодня состоится пленарное заседание Верховной Рады, на котором депутаты могут вернуться к рассмотрению проекта госбюджета на 2009 год.

Вчера, 25 декабря, Верховная Рада отказалась принять в первом чтении государственный бюджет на 2009 год. «За» проголосовали 223 народных депутатов (при необходимых 226) из 435, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов проголосовали 4 народных депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” - 44 и почти в полном составе поддержали фракции БЮТ и Блока Литвина.

На голосование парламентариям сразу ставилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.

После нерезультативного голосования председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на голосование предложение вернуться к рассмотрению вопроса о государственном бюджете Украины на 2009 год. Но это предложение не набрало необходимого количества голосов. За него проголосовал всего 221 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Комментируя результаты голосования, бывший председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК предположил, что на следующий день парламент снова вернется к рассмотрению проекта госбюджета на 2009 год. В то же время он отметил, что перспективы принятия бюджета стали намного более сложными.

«Бюджет нужно принимать, потому что в случае его отсутствия - это будет негативным сигналом как для внутреннего, так и внешнего инвестора», - сказал он.

Справка УНИАН. Бюджет предусматривал дефицит 31 миллиард гривен, 3% от ВВП.

Доходы бюджета правительством были определены суммой 238 миллиардов гривен (против 232 млрд. грн. в прошлом году), в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - суммой 182 миллиарда гривен и дохода специального фонда Государственного бюджета Украины - сумме 55 миллиардов гривен. Расходы госбюджета 2009 года должны составить 266 миллиардов гривен (против 253 в прошлом году), в том числе расходы общего фонда - суммой 189 миллиардов, а спецфонда - 77 млрд. грн.