Азаров: в проекте бюджета есть "уникальная статья"

Народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов) считает целесообразным принятие бюджета на 2009 год в январе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал на заседании парламента.

Он отметил, «меня удивляет, как на полном серьезе Бюджетный комитет вносит такой законопроект бюджета» на рассмотрение парламента.

По его словам, в частности, «уникальной» в проекте бюджета является статья, согласно которой правительство может «в неограниченном количестве выпускать ценные бумаги, а обязанность НБУ - покупать эти ценные бумаги».

По мнению Н.АЗАРОВА, это, по сути, будет означать, что будет «включен печатный станок».

Он подчеркнул, что в проекте бюджета заложены «нереальные макроэкономические показатели».

Н.АЗАРОВ считает, что целесообразно было бы, чтобы правительство изучило те законы, которые в последние дни приняты парламентом и которые разбалансируют бюджет, и с учетом этого в январе проект бюджета можно было бы рассмотреть в Верховной Раде.

Он считает немотивированными заявления о том, что в случае непринятия бюджета до конца года, это приведет к сокращению социальных выплат населению.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в случае финансирования 1/12 статей бюджета нынешнего года, «будут покрыты социально защищенные статьи».

Он подчеркнул, что проект бюджета на 2009 год, который предложен правительством, «это не бюджет стабилизации».

Н.АЗАРОВ добавил, что его принятие только усилит негативные тенденции, в том числе и в социальной сфере.