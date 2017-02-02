Постпред США при ООН заверила, что Вашингтон не признает аннексию Крыма - Ельченко

По словам Ельченко, беседа с Хейли состоялась "несколько дней назад" и произвела на него "очень хорошее впечатление", передает ТАСС.

"Она подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность", - сказал дипломат журналистам.

Читайте такжеСовбез ООН завтра проведет заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе

Ельченко рассказал, что в ходе дискуссии с Хейли обсуждались и двусторонние отношения между США и Россией, которые, по его словам, "не будут вестись в ущерб Украине".

Дипломат отметил, что проработал в Нью-Йорке много лет и "пережил четыре или пять смен администрации США от одной партии к другой", и позиция Вашингтона по отношению к независимой Украине оставалась неизменной.

"Иногда казалось, что республиканские администрации были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", - сказал он, комментируя возможную смену курса в Вашингтоне.

Как сообщал УНИАН, после начала председательства Украины в Совете безопасности ООН 1 февраля президент Петр Порошенко заявил, что Киев будет использовать каждую возможность для защиты от вооруженной агрессии Российской Федерации.