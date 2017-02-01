Украина будет использовать каждую возможность в ООН для защиты от российской агрессии - Порошенко

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеСовбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу

В ООН і далі використовуватимемо кожну можливість для захисту України від російської збройної агресії — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2017 г.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН - начинается председательство Украины в СБ в феврале… В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", - написал Порошенко.

Как известно, должность председателя СБ ООН займет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Председательство продлится в течение месяца. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совета на предстоящий период.