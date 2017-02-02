ЕС и Дания дают старт антикоррупционной инициативе в Украине с бюджетом 16 миллионов евро

Об этом сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

«Сегодня в Украине в сотрудничестве с Данией (как партнером-исполнителем, а именно Министерством иностранных дел Дании, Danida) будет дан старт антикоррупционной инициативе», - говорится в сообщении.

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Как отметили в Представительстве ЕС в Украине, цель антикоррупционной инициативы – усилить способность новосозданных антикоррупционных институтов и усилить внешний контроль за процессом реформ со стороны Верховной Рады, гражданского общества и медиа.

Отмечается, что с сегодняшнего дня в Киеве официально начал свою работу программный офис, который будет заниматься внедрением этой инициативы. Его возглавит Эка Ткешелашвили. Инициатива продлится три года. Вклад Европейской комиссии на ее функционирование составляет 15 млн евро, Министерства иностранных дел Дании – 1,34 млн евро. Программный офис расположен в том же помещении, что и киевский офис Консультативной миссии ЕС (EUAM Ukraine). Оба офиса будут тесно сотрудничать, в частности через прикомандированного международного эксперта, сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

«Мы знаем, что подавляющее большинство украинских граждан воспринимают коррупцию как одну из самых насущных проблем. Настоящий прогресс в этой сфере поможет, в частности, мобилизовать поддержку для реформ в других секторах. Именно поэтому Евросоюз решил вместе с Данией запустить эту инициативу», - подчеркнул европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

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В свою очередь министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсон, который вернулся после первого посещения Украины, отметил, что Дания поддерживает процесс реформ в Украине. «Недавно я встретился с международными экспертами, которые были отобраны для работы в киевском программном офисе, и они произвели на меня приятное впечатление. Эти эксперты очень сильны и самоотверженны; они принесли с собой важный опыт в борьбе против коррупции из Литвы, Грузии и Украины», - сказал он.

Как отмечается, инициатива состоит из трех элементов. Во-первых, она усилит способности новосозданных антикоррупционных институтов в проведении расследований, осуществлении уголовных преследований и наказании случаев коррупции. Это касается Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Также, отметили в Представительстве ЕС в Украине, от инициативы получат пользу новые антикоррупционные суды (как только они будут созданы), а также Государственная служба финансового мониторинга. В рамках программы будут доступны различные виды поддержки, адаптированные к нуждам бенефициаров. Она будет касаться не только экспертного потенциала и подготовки, но и весомой IТ-поддержки.

Во-вторых, эта инициатива усилит способность Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции тщательно исследовать законодательство в сфере борьбы против коррупции и следить за внедрением реформы. Чтобы помочь украинскому парламенту с этими задачами, будет создан Консультационный совет международных экспертов.

В-третьих, инициатива будет способствовать привлечению гражданского общества и медиа к антикоррупционной деятельности, особенно в регионах. Инициатива будет помогать местным властям, поддерживающим настоящие изменения и готовым к сотрудничеству с организациями гражданского общества, внедрять целый комплекс антикоррупционных мероприятий в муниципалитетах. Процесс определения этих муниципалитетов будет проходить в течение начальных месяцев. Гражданское общество будет получать поддержку при помощи грантов.