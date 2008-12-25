ВР назвала памятные даты на следующий год

Верховная Рада Украины утвердила перечень юбилейных и памятных дат, которые в следующем году будут отмечаться на государственном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления “О праздновании памятных дат и юбилеев в 2009 году” проголосовали 236 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, будет отмечаться 990 лет с начала правления Ярослава Мудрого (1019); 925 лет с момента основания г. Броды (1084) и 425 лет предоставления городу Магдебургского права (1584); 350 лет Конотопской битвы; 300 лет Полтавской битвы; 225 лет с момента основания г. Симферополя; 175 лет с момента основания (1834) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; 90 лет провозглашения акта воссоединения УНР и ЗУНР в единую соборную Украину, День Соборности Украины. Кроме того, будет отмечаться 90-летие освобождения Киева войсками УНР; 70 лет со дня провозглашения независимости Карпатской Украины; 70 лет с момента начала Второй мировой войны; 65-летие проведения Корсунь-Шевченковской наступательной операции во время Второй мировой войны; 65 лет с начала депортации из Крыма крымских татар и лиц других национальностей.

Также 1 января будет отмечаться 100 лет со дня рождения Степана Бандеры, 6 января – 70 лет со дня рождения Валерия Лобановского; 9 января – 85 лет со дня рождения Сергея Параджанова; 9 марта – 195 лет со дня рождения Тараса Шевченко; 1 апреля – 200-летие Николая Гоголя; 22 мая – 130 лет со дня рождения Симона Петлюры; 10 сентября – 115 лет со дня рождения Александра Довженко и тому подобное.