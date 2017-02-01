БПП предлагает Шуфричу сдать мандат после скандальных заявлений на российском телевидении

Фракция БПП в парламенте призывает Верховную Раду и правоохранительные органы дать соответствующую оценку действиям народного депутата Украины Нестора Шуфрича в связи с его высказываниями на российском телевидении. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на сайте фракции.

«В то время, когда Российская Федерация после аннексии Крыма каждый день на востоке нашего государства убивает украинцев, довела до гуманитарной угрозы жизни мирной Авдеевки, соратник Виктора Януковича Нестор Шуфрич на российском телеканале беззастенчиво утверждает, что бомбежки РСЗО «Град» и тяжелой артиллерией Авдеевки – это вина украинской власти», - говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что ни у кого кроме Кремля и Шуфрича&Co нет сомнений, что именно Российская Федерация привела к гуманитарной катастрофе украинское город. Именно российские снаряды убивают мирных граждан Украины, уничтожают инфраструктуру, разрушают наш металлургический потенциал.

«Фракция Партии “Блока Петра Порошенко предлагает штатным “спикерам” Кремля в парламенте сложить мандат народного депутата Украины и переехать на постоянное место жительства, например, в Ростов», - говорится в заявлении.

Заметим, что речь идет о выступлении народного депутата Украины Нестора Шуфрича на российском телевидении, где парламентарий утверждал, что в обстреле Авдеевки виноваты ВСУ.