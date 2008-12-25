Через 45 минут в сессионном зале ВР должен появиться бюджет
16:16, 25 декабря 2008Политика
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Нардепы напредлагали на 60 млрд.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета будет готов вынести проект госбюджета на следующий год для рассмотрения парламентом в первом чтении ориентировочно в 17.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член Бюджетного комитета, депутат от фракции Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО.
По его словам, комитет весь день проводил свое заседание и согласовывал все предложения, которые поступили к проекту главного финансового документа страны.
«Предложений поступило много, на 60 млрд. грн.», - сказал он.
В.МАКЕЕНКО отметил, что сейчас планируется провести еще одно заседание Бюджетного комитета для окончательного согласования предложений.
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