Порошенко договорился с премьером Израиля об активизации межгосударственных контактов несмотря на предыдущее разногласия в ООН

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Как отмечается в сообщении, лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также наметили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Государством Израиль.

Порошенко и Нетаньяху отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.

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Также, по данным пресс-службы, достигнута договоренность о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете безопасности ООН. Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Было подтверждено стремление обеих сторон тесно сотрудничать в целях усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, отмечается в сообщении.

В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины до Израиля, проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, визит Гройсмана в Израиль планировался на 27-28 декабря 2016 года, но не состоялся.

Премьер-министр Израиля 24 декабря объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги.

Отмена визита была связана с ситуацией вокруг голосования в Совете безопасности ООН резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В резолюции отмечается, что политика Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и является препятствием для израильско-палестинского урегулирования.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.