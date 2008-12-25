Томенко хочет вернуться в радиоэфир

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к руководителям FM-радиостанций с просьбой относительно сотрудничества в освещении деятельности Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам заместителя председателя Верховной Рады, в парламент обращаются многие люди с просьбой возобновить прямую трансляцию пленарных заседаний в FM-диапазоне.

«Сегодня такой трансляции нет по объективным причинам, ведь закончилось действие соответствующего соглашения между парламентом и «Радио Рокс Украина» (103,6 FM)», - цитирует пресс-служба вице-спикера.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что соответствующая парламентская комиссия рассмотрит все предложения и условия такого сотрудничества с радиостанциями.

«Надеюсь, что украинцы после новогодних праздников смогут следить за работой Верховной Рады в прямом эфире FM-радио», - отметил Н.ТОМЕНКО.