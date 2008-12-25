Ющенко объявил 26 декабря днем траура

13:50, 25 декабря 2008
Политика
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Текст указа - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1202/2008 “в связи с трагедией, произошедшей 24 декабря 2008 года в городе Евпатории и приведшей к человеческим жертвам”, объявил 26 декабря 2008 года днем траура в Украине.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с документом, в день траура на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

 

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