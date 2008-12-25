Тимошенко встретила Ющенко в аэропорту

12:33, 25 декабря 2008
Политика
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Президент и премьер сели в одну машину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в аэропорту Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Президентом в Крым, чтобы ознакомится с ситуацией по ликвидации последствий взрыва дома в Евпатории, прибыли секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ и другие.

Президент и премьер из аэропорта в одной машине отправились в Евпаторию.

 

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