Тимошенко встретила Ющенко в аэропорту

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в аэропорту Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Президентом в Крым, чтобы ознакомится с ситуацией по ликвидации последствий взрыва дома в Евпатории, прибыли секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ и другие.

Президент и премьер из аэропорта в одной машине отправились в Евпаторию.