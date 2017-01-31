В ООН назвали боевые действия на Донбассе прямым нарушением Минских соглашений

Об этом заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он назвал боевые действия на линии соприкосновения на Донбассе "прямым нарушением минских договоренностей".

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта", - сказал Дюжаррик.

По его словам, в ООН "глубоко обеспокоены эскалацией боев в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецка, которая в последние дни привела к нескольким жертвам".

Он высказался в поддержку усилий ОБСЕ, "нормандской четверки" и других региональных инициатив по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевку из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.