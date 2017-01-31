Президент озвучил главные вопросы, которые обсудит Военный кабинет СНБО (видео)

По словам президента, в ходе совещания планируется рассмотреть 3 вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий, гуманитарный, для обеспечения защиты гражданского населения, и международный.

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"Я хотел бы, прежде всего, успокоить всех наших военнослужащих: 72-й бригады, других бригад...Блестяще защищают позиции, никакого приказа не отвечать на уничтожительный огонь нет, они имеют все возможности защищать себя. Единственное ограничение – когда преступники, боевики российские, размещают артиллерийские системы, танки, реактивные системы непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой. У нас есть четкие доказательства этого. Конечно, в этих ситуациях мы учитываем эти ограничения", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, с участием руководства государства проходит заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации в Авдеевке.